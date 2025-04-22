Ooredoo تشارك في القمة الافريقية لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال 2025

تشارك Ooredooفي القمة الافريقية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال(ICT AfricaSummit 2025)، الحدث الأبرز الذي يعني بالتكنولوجياتوالابتكار في أفريقيا. والذي تجري فعالياته من 21 إلى 23 أفريل 2025 بقصر المعارض، الصنوبر البحريSAFEXبالجزائر العاصمة.

تسجل Ooredoo حضورها في هذا الحدث، كراعي وكذلك كمشارك. من خلال فضاء “Ooredoo Business Hub ” حيث يتكفل مستشارو المبيعات لـOoredooبعرض وترويج أحدث حلول وابتكارات Ooredooالمخصصة للمؤسسات.

في برنامج اليوم الثاني من القمة الافريقية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال، سيقوم خبراء من مجموعة Ooredooواريدوالجزائر بتنشيط جلسة نقاش حول تكنولوجيات الاعلام والاتصال. حيث سيتطرقون الى مواضيع التحول الرقمي. الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية والابتكار في والشبكات في الجزائر وأفريقيا.

تم تنظيم القمة تحت الرعاية السامية لعدة وزارات على غرار وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وزارة اقتصاد المعرفة. والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والمحافظة السامية للرقمنة. وحضر حفل افتتاح هذه القمة مسؤولون وفاعلون اقتصاديون بالإضافة إلى المدير العام لمؤسسة Ooredoo الجزائر السيد روني طعمه.

مثمنا مشاركة Ooredoo الجزائر في هذا الحدث التكنولوجي المهم، صرح المدير العام لمؤسسة Ooredoo الجزائر روني طعمه: “تفتخر Ooredooبالمشاركة في القمة الأفريقية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال 2025. وهي حدث استثنائي يحتفي بالابتكار والتحول الرقمي في جميع أنحاء أفريقيا. في Ooredoo، لا تقتصر مهمتنا فقط على تقديم خدمات الاتصالات: حيث نسعىلأن نكون محركا حقيقيًا للتقدم الرقمي في الجزائر. سواءً للشركات أو المواطنين.

إضافة الى برنامج غني بمحتوى يشمل محاضراتجلسات نقاش وورشات عملإضافة الى سبل تعزيز الشراكات. تشمل هذه القمة في هذه الطبعة ايضا منتديات موضوعية تغطي قطاعات مثل الحكومة الإلكترونية والنفط والغاز والرعاية الصحية والصيدلانية، فضلاً عن تكنولوجيا النقل.