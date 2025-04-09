Ooredoo تشارك في المؤتمر التكنولوجي “الجزائر المتصلة 2025”

شاركت مؤسسةOoredoo في الحدث التكنولوجي الأبرز في الجزائر والمخصص للتحول الرقمي “الجزائر المتصلة2025”. بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال(CIC) بالجزائر العاصمة.

بمبادرة من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبالشراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر، وتحت الرعاية السامية للوزير الاول، يبرز مؤتمر “الجزائر المتصلة” كملتقى استراتيجي يسلط الضوء على تطوير البنية التحتية الرقمية والابتكارات التكنولوجية، وكذلك آفاق مستقبل قطاع الرقمنة.

حيث جمع هذا الحدث مختلف الفاعلين الرئيسيين في قطاعي الرقمنة والاتصالات في الجزائر، التي تطمح بدروها لأن تصبح أحد الرواد التكنولوجيين. في افاق سنة2029.

جمع هذا الحدث التكنولوجي المتعاملين، وصناع القرار، والشركات الناشئة، والمستثمرين، وكذا قادة بارزين، مقدمًا إطارًا مميزًا لتبادل الخبرات من خلال برنامج غني بورشات عمل وحلقات. نقاش تناولت في مجملها التحول الرقمي. والحوكمة الرقمية، والأمن السيبراني وكذا السيادة الرقمية.

ساهمت Ooredoo في هذا الحدث، الذي يهدفإلى تسريع الابتكار الرقمي في الجزائر، من خلال رعاية فضاء عرض “BigTechPowered By Ooredoo”. المخصص للشركات الناشئة ولهواة التكنولوجيا ومبتكري الغد.

خلال هذا الحدث، قام المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه برفقة مسؤولي إدارة المؤسسة بزيارة فضاء عرض “BigTech”. للقاء رواد المشاريع التكنولوجية والتحدث معهم والاستماع لانشغالاتهم.

من خلال مشاركتها في ملتقى “الجزائر المتصلة”. تعزز Ooredooبذلك مكانتها كفاعل تكنولوجي رئيسي يساهم بفاعلية في تحقيق النهضة التكنولوجية للجزائر