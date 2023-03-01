Ooredoo تشارك في المؤتمر العالمي للجوال 2023

أعلنت مجموعة Ooredoo أنها ستشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2023 الذي ينعقد خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس 2023 في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويعد المؤتمر العالمي للجوال أبرز حدث في مجال الاتصالات والتكنولوجيا على مستوى العالم، ويتمحور المؤتمر هذا العام حول عدة موضوعات رئيسية من بينها تسريع انتشار تقنية الجيل الخامس 5Gوالتقنيات المالية والتحول الرقمي و Reality+ وOpenNet.

وسافر وفد من ممثلي Ooredoo إلى برشلونة لحضور فعاليات المؤتمر. وخلال الحدث، ستشارك مجموعة Ooredooوشركاتها العاملة في أنحاء العالم أبرز المستجدات والتطورات المتعلقة بهذه الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الشراكات والمنتجات والخدمات والحلول الجديدة، فضلاً عن تقديم تحديثات حول المشاريع والإنجازات الأخيرة.

وتبرهن مشاركة Ooredoo في المؤتمر العالمي للجوال 2023 على التزام الشركة الراسخ بالابتكار والريادة التكنولوجية في قطاع الاتصالات.

هذا ويجتمع وفد من كبار ممثلي Ooredoo الذين سيحضرون الحدث مع نظرائهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعديد من الشركاء الرائدين عالمياً لإجراء حوارات رفيعة المستوى حول القضايا الهامة المؤثرة على قطاع الاتصالات وجميع المعنيين، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشركات والتعاون التجاري.