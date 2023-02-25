Ooredoo تشارك في صالون التوظيف Emploitic Connect

تشارك Ooredoo كشريك رسمي في الطبعة العاشرة لصالون التوظيف Emploitic Connect الذي تجري فعالياته يومي 25 و26 فبراير 2023 بقصر الثقافة “مفدي زكريا ” بالجزائر العاصمة.

تحت الرعاية السامية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ومن تنظيم مؤسسة Emploitic.com. هذا الصالون، الذي يجمع الفاعلين الاقتصاديين من مختلفالقطاعات. هو فضاء للتبادل بين الباحثين عن فرص العمل، من المتخرجين الجدد او ذوي الخبرة. والمؤسسات التي تسعى إلى توظيف الكفاءات النادرة ويمثل فرصة مواتية لإيداع سيرهم الذاتية وإجراء مقابلات التوظيف.

تشارك Ooredoo في هذه الطبعة العاشرة لمعرض التوظيف. أين يقوم فريق من الموارد البشرية باستقبال السير الذاتية للمترشحين. وإجراء مقابلات توظيف وتوجيه وإرشاد الشباب الباحثين عن العمل.

تعد مشاركة Ooredoo في هذا الحدث فرصة لتأييد امتيازها فيما يخص ثقافة المؤسسة. وبيئة العمل وفرص الارتقاء المتاحة للطاقم الاداري ولكافة العمال. وكذا لتأكيد بعدها كأفضل موظف في الجزائر.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد Ooredoo سنة 2022 كأفضل مؤسسة مستخدمة في الجزائر، من قبل منظمة دولية. وذلك عرفانا بنجاعة سياستها المتعلقة بالموارد البشرية. والتي مكنتها في التألق بين مختلف المؤسسات الوطنية والمتعددة الجنسيات.

من خلال مشاركتها في هذه الطبعة العاشرة لمعرض التوظيف. تؤكد Ooredoo عن ارادتها في ترقية سياستها للموارد البشرية. ومنح المواهب الشابة فرصة إثبات إمكاناتهم داخل مؤسسة توفر بيئة عمل مريحة.