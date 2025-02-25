Ooredoo تشارك في معرض ECSEL EXPO وهران 2025

شاركت Ooredoo، المؤسسة التكنولوجية بامتياز، في معرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقميةإكسل2025،الذي جرت فعالياته من 22 إلى 24 فيفري 2025بمركز المؤتمرات بوهران.

يمثل هذا الحدث، الذي تم تنظيمه تحت رعاية كل من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة. وكذاوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، منصة أساسية للفاعلين. في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

وسجلتOoredoo مشاركتها في هذا الحدث. من خلال جناح عرض اين تكفل فريق من مديرية Ooredoo Business.باستقبال زوار المعرض. وكذا تقديم مختلف الحلول التكنولوجية التي تتكيف مع احتياجات المؤسسات. في سياق الرقمنة التي تتوسع بوتيرة متسارعةوالإجابة على أسئلة المهنيين.

من خلال مشاركتها في هذا الحدث التكنولوجي تواصل Ooredoo تأكيد مكانتها كفاعل رئيسي في المجال الرقمي. في الجزائر حيث تسعى إلى تقديم أحدث الحلول الرقمية التي تلبي احتياجات السوق المحلية.