Ooredoo تشارك في معرض Mobile World Congress بالدوحة

رسّخت مؤسسةOoredoo الجزائر، الرائدة في مجال التكنولوجيا، حضورها في جناح مجموعة Ooredoo بالمؤتمر العالمي للجوال Mobile World Congress (MWC). الذي نُظّم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمُقام هذا العام في الدوحة بقطر.يومي 25 و26 نوفمبر 2025.

وجاءت مشاركة Ooredoo الجزائر في هذا الحدث الدولي البارز والمخصص للتكنولوجيا والابتكار في إطار دور مجموعةOoredooبصفتها الشريك الاستراتيجي. لهذه الطبعة.

تميزت هذه المشاركة بزيارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. علي زروقي، الذي تنقّل إلى جناح مجموعة Ooredoo. للاطلاع على المبادرات والابتكارات التي عرضتها مؤسسة Ooredoo الجزائر.

خلال هذاالحدث الدولي، عرضت Ooredoo الجزائر مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية المدمجة بالذكاء الاصطناعي التي شملت حالات استخدام مبتكرة لتحسين أداء الشبكة. وتطوير تجربة الزبائن. إضافة إلى تخصيص الخدمات ورقمنتها. وذلك بهدف تعزيز رضا المستخدمين ووفاء مشتركيها.

على هامش هذا الحدث التكنولوجي المهم، وقّعت Ooredoo الجزائر كذلك على اتفاقيتين شراكة استراتيجيتين: الأولى في مجال الألعاب السحابية (Cloud Gaming). والثانية مخصصة لحلول البث والمحتوىالرقميين. وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن حرص المؤسسة على تعزيز عروض خدماتها وترسيخ تموقعها. في مجال الاستخدامات الرقمية الجديدة.

كما عقد المدير العام لـ Ooredoo الجزائر. روني طعمه، عدة لقاءات مع فاعلين تكنولوجيين دوليين، لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الجيل الخامس. الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والتحول الرقمي.

وتُجسّد مشاركة Ooredoo الجزائر في Mobile World Congress Doha 2025 التزامها المتواصل بمرافقة تحديث قطاع الاتصالات في الجزائر. وتسريع نشر حلول تكنولوجية متقدمة وذات قيمة مضافة.