Ooredoo تشارك في ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة (11AFIC)

شاركت Ooredoo كراعٍ رسمي في الطبعة الحادية عشر لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة (11AFIC). والذي انعقد بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة، حول موضوع “التكامل والازدهار الإفريقي”.

برزت هذه الطبعة من الملتقى كحدث محوري للتكامل الاقتصادي الأفريقي، حيث جمع العديد من العارضين، بمن فيهم قادة الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية والخبراء والأكاديميين والمنظمات الدولية. وذلك بغية تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في أجندة أفريقيا 2063.

بمشاركة أكثر من 250 عارضًا ينتمون إلى العديد من القطاعات ووفود من 43 دولة من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. تم إعداد برنامج ثري تضمن تنظيم لقاءات ثنائية ديناميكية بين الشركات وجلسات نقاشية متخصصة. بالإضافة إلى عدد من ورشات العمل المتنوعة التي تم خلالها إتاحة فرص عقد شراكات متينة بين مختلف الفاعلين في مجال الأعمال في أفريقيا والعالم.

وذلك بهدف تنمية القطاعات الرئيسية في أفريقيا، وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام في القارة.

ومن خلال مشاركتها ودعمها لملتقى 11AFIC، تؤكد Ooredoo على دورها كشريك مميز للفاعلين الاقتصاديين من خلال تقديم حلول مبتكرة مصممة. لتسريع وتنميةالمؤسسات.