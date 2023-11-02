Ooredoo وصلت إلى 13،2مليون مُشترك في نهاية سبتمبر 2023

أعلنت مجموعة الاتصالات Ooredoo عن نتائجها المالية المحققة خلال التسعة أشهر الأولى .لسنة 2023.

النتائج الإيجابية لـ Ooredooالجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 . تم تسجيلها . بفضل نجاعة استراتيجيتها المرتكزة على الرّقمنة وكذا عصرنة وتعزيز شبكتها للتغطية. عبر مختلف مناطق الوطن.

وإلى غاية 30 سبتمبر 2023، بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر67،5 مليار دينار جزائري مقابل 65،2 مليار دينار جزائري. مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة تقدر بـ 3،6 %.

وبلغت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بـ 27،3 مليار دينار جزائري خلال التسعة أشهر الاولى لسنة 2023، مقابل 24،5 مليار دينار جزائري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة قدرها 11،4 %.

فيما يخص الاستثمارات، خصصت Ooredoo الجزائر 9،61 مليار دينار جزائري خلال تسعة أشهر الأولى لسنة 2023.

كما بلغ عدد الزبائن 13،2 مليون مُشترك في نهاية سبتمبر 2023.

بعد الإعلان عن هذه النتائج، صرح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه: ” النتائج المالية المحققة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2023 هي ثمرة استراتيجية Ooredoo الرابحة القائمة في السنوات الأخيرة على رقمنة عروضها وخدماتها. تؤكد هذه النتائج الإيجابية المسجلة في المؤشرات المالية مرة أخرى عن حجم استثماراتنا، لا سيما في العامل البشري، والذي جعل من Ooredoo مؤسسة رائدة في الرقمنة في الجزائر.. أشكر زبائننا الذين وضعوا ثقتهم فينا ونعدهم بالارتقاء بهم إلى مستويات أعلى وتمكينهم من عيش تجربة رقمية فريدة. كما أجدد التزام Ooredoo بمواصلة استثماراتها لاسيما فيما يخص تعزيز شبكتها للتغطية عبر كامل التراب الوطني.”