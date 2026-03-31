Ooredoo تطلق الطبعة الثالثة من مسابقة “النجمة الصاعدة”

أعلنت Ooredoo الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الطبعة الثالثة من مسابقة “النجمة الصاعدة”. الموجهة لطلبة علوم الإعلام والاتصال والصحافة عبر كامل التراب الوطني.وذلك في إطار التزامها المتواصل بدعم فئة الشباب وتشجيع المواهب الصاعدة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز التميز الأكاديمي وتحفيز الإبداع الإعلامي.من خلال إتاحة فرصة حقيقية للطلبة الشغوفين بمجال الإعلام للتعبير عن قدراتهم وإبراز مهاراتهم المهنية. كما تهدف المسابقة إلى اكتشاف مواهب إعلامية واعدة ومنحها منصة مناسبة للتألق.

وتفتح المسابقة أبوابها أمام الطلبة المسجلين في أطوار الليسانس والماستر والدكتوراه، حيث يمكنهم المشاركة. في أربع فئات صحفية تشمل: التقارير المكتوبة، التقارير الإذاعية، التقارير السمعية البصرية، بالإضافة إلى التقارير الرقمية.

وفي هذه الطبعة، اختارت Ooredoo موضوعًا راهنًا يتمثل في: “الذكاء الاصطناعي. ومستقبل الإعلام في الجزائر: رهانات وآفاق”، وهو محور يعكس التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الإعلام. ويدعو المشاركين إلى معالجة التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة بالتطور التكنولوجي. مع استكشاف تأثيره على إنتاج وتوزيع واستهلاك المعلومة.

وحددت فترة المشاركة من 31 مارس إلى غاية 31 ماي 2026، ما يمنح الطلبة متسعًا من الوقت لإعداد أعمالهم وإبراز إبداعاتهم. ويُشترط. تقديم عمل واحد فقط بشكل فردي. محرر بإحدى اللغات التالية: العربية، الأمازيغية، الفرنسية أو الإنجليزية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمسابقة.