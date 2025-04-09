Ooredoo تطلق الطبعة الثانية من مسابقة “النجمة الصاعدة”

أعلنت Ooredoo عن إطلاق الطبعة الثانية من مسابقة “النجمة الصاعدة”، الموجهة لطلبة علوم الإعلام والاتصال والصحافة عبر كامل التراب الوطني.

فبعد النجاح الذي حققته الطبعة التجريبية الموجهة لطلبة كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 والمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر العاصمة، والتي شهدت تتويج 6 فائزين، قررت Ooredoo. توسيع نطاق هذه المسابقة لتشمل جميع الطلبة المسجلين في 37 كلية، قسم ومدرسة متخصصة في علوم الإعلام والاتصال والصحافة.

والموضوعان المتناولان لهذه الطبعة هما: «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجزائر: رهانات وتحديات».

وسيتمكن الطلبة في أطوار الليسانس، الماستر والدكتوراه من المشاركة في المسابقة خلال الفترة الممتدة من 09 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2025، ضمن إحدى الفئات الأربع التالية:

التقرير المكتوب التقرير الإذاعي التقرير السمعي البصري (بما في ذلك الرسوم المتحركة) التقرير الرقمي.

وبهذه المناسبة، صرّح المدير العام لمؤسسةOoredoo، روني طعمه:”من خلال هذه المسابقة، تسعى Ooredoo إلى توفير منصة فريدة للمهنيين المستقبليين في مجال الإعلام حيث تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم، وتحدي قدراتهم في سياق مهني، والمساهمة في تطوير المشهد الإعلامي الجزائري. كما أن توسيع هذه المبادرة لتشمل جميع الطلبة على المستوى الوطني يعكس حرصنا على ضمان تكافؤ الفرص للمشاركة لكافة المواهب.”

ويمكن للمشاركين تقديم عمل واحد فقط بإحدى اللغات التالية: العربية، الأمازيغية، الفرنسية أو الإنجليزية، وذلك عبر المنصة المخصصة للمسابقة:الرابطأوالبريد الإلكتروني:[email protected]

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في المسابقة تكون فردية أو ثنائية.

هذا و يمكن الاطلاع على القوانين الكاملة للمسابقة عبر الرابط التالي: www.ooredoo.dz/etoilemontante.