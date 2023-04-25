“Ooredoo” تطلق الطبعة الـ16 لمسابقة نجمة الاعلام

أعلنت مؤسسة الهاتف النقال “Ooredoo” عن اطلاق الطبعة السادسة عشر لمسابقتها “نجمة الاعلام”. كما اعلنت عن افتتاح الترشيحات ابتداء من يوم الأربعاء 26 افريل 2023 الى غاية يوم الثلاثاء 27 جوان 2023. وذلك في فئات الصحافة المكتوبة، الإعلام الإلكتروني، البرامج الإذاعية والبرامج التلفزيونية.

في هذه الطبعة الجديدة للمسابقة، تسلط “Ooredoo” الضوء على جوانب الرقمنة. وهو موضوع الساعة يفرض نفسه كخطوة أساسية وحتمية للمؤسسات والإدارات. ويتطابق تماما مع استراتيجية “أريد” ومع النظام الرقمي في الجزائر.

في هذه الطبعة السادسة عشر، بإمكان الصحفيين إعداد أعمالهم التي تتناول الموضوع الرئيسي ꞉″الرّقمنة في الجزائر: مكتسبات، رهانات وآفاق”.

وبمناسبة إطلاق الطبعة السادسة عشر لنجمة الإعلام، صرح المدير العام بالإنابة “أريد”، روني طعمه:”ككل سنة، نجحت مسابقة “نجمة الاعلام”. من إثبات وجودها كأهم حدث صحفي مخصص للإعلاميين في الجزائر. اليوم مع إطلاق هذه النسخة السادسة عشر لمسابقة نجمة الاعلام. كما أكدت عن التزامها المستمر والمتواصل في تثمين امتياز محترفي الاعلام الجزائري من خلال التطرق في هذه الطبعة الجديدة، الى موضوع يتكيف مع عصر الرّقمنة في الجزائر.

هذا الموضوع الذي يثير الكثير من النقاش اتيحتاج الى مساهمة الصحفيين المحترفين. من أجل رفع تحدي بناء نظام اقتصادي ورقمي جزائري محض. ”

ولتسهيل مشاركة الصحفيين في هذه المسابقة، وضعت “اريد” طريقة ترشح مبتكرة، من خلال فتح منصة مخصصة والتي يمكن من خلالها إيداع أعمالهم. لذلك، بإمكانهم الولوج إلى المنصة عبر الرابطينhttp://ore.do/media-star-participationو https://mediastar.ooredoo.dzثم ملئ الاستمارة و تحميل الوثائق اللازمة (صورة شمسية، بطاقة الصحفي، و العمل الصحفي (تسجيلات صوتية و الفيديو).