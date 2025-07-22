Ooredoo تطلق جولتها الصيفية التفاعلية « Summer Tour 2025 »

أطلقتOoredoo جولتها الصيفية التفاعلية “Summer Tour 2025” ابتداءً من 20 جويلية إلى غاية الأول من سبتمبر 2025 وذلك بمختلف الولايات الساحلية الرئيسية للوطن.

تندرج هذه الجولة ضمن مبادرة ترويجية مبتكرة تهدف، إلى التقرب من المصطافين من خلال تنظيم فعاليات تنشيطية على مستوى الواجهات البحرية والأماكن العمومية للولايات الساحلية التسعة التي تم اختيارها وهي: الجزائرالعاصمة. وهران، عنابة، تلمسان، تيزي وزو، بجاية، مستغانم، جيجل وسكيكدة، حيث تسعى لتقديم تجربة ترفيهية وتفاعلية لفائدة المصطافين طوال فترة الاصطياف.

تستهدف الجولة الصيفية”Summer Tour 2025″جمهوراً واسعاً من عائلات وشباب ومصطافين وهواة الترفيه الصيفي. وسيتضمن كل توقّف على مدار أربعة أيام ألعاباً تفاعلية، هدايا فورية وعروضاً حصرية بالإضافة إلى فرص المشاركة في “عجلة الحظ”. مع جوائز تلقائية بعد كل عملية تعبئة رصيد أو شراء شرائح.

من الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي، ستسمح هذه العملية الميدانية بتنشيط الوجهات الأكثر إقبالاً. خلال موسم الاصطياف، كما ستعزز حضور Ooredoo في صلب إجازات الجزائريين.

وتجدر الإشارة إلى أن Ooredoo، وفي إطار جهودها الدائمة الرامية إلى تحسين تغطية شبكتها للهاتف النقال وضمان خدمة اتصال سلسة وعالية الأداء. وضعت في الخدمة عددا من المحطات المتنقلة على مستوى الشواطئ من أجل تحسين جودة الخدمة ومرافقة زبائنها طيلة موسم الاصطياف 2025.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد Ooredoo على التزامها الدائم بالإبداع في التقرب من زبائنها ومرافقة الجزائريين أينما كانوا. حتى خلال عطلتهم الصيفية بتجارب مميزةومزايا ملموسة.