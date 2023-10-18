Ooredoo تطلق حملة تحسيسية واسعة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي.

أطلقتOoredooبالشراكة مع الجمعية الوطنية. لمساعدة المرضى (وين نلقى)وتزامنا مع نشاطات “أكتوبر الوردي”.حملة تحسيسية واسعة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي.

يُنظّم هذا البرنامج الذي يمتد طوال شهر أكتوبر،عبر ثلاثة مراحل ويشمل عدة ولاياتمن الوطن. على غرار الجزائر العاصمة، تيبازة، باتنة، عين الدفلى.البويرة، وهران، المسيلة،تيارت،غليزان، المدية وبرج بوعريريج.

كما التزمتOoredooبمرافقة جمعية (وين نلقى) في برنامجها الخاص بإطلاق القوافل الطبية من أجل التحسيس وإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي. وتنظيم دورات تكوينية طبية تسمح بتحيين المعارف. حول هذا المرضوكذاضمان المرافقة النفسانية والتكفل الطبي للنساء اللائي تأكدت إصابتهن بهذا المرض.

علاوة على ذلك، أطلقت Ooredooحملة تحسيسية حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. وذلك من خلال بعث رسائل نصية قصيرة للنساء.تتمثل في:”تلتزم Ooredoo بمكافحة سرطان الثدي. تحرّكوا بسرعة، وقوموا بالكشف”.

روني طعمة :ندرج هذه العملية القيّمة ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية

بهذه المناسبة، صرح المدير العام لـOoredoo روني طعمه:” ككل سنة، تحتفيOoredoo بأكتوبر الوردي. المخصص لمكافحة سرطان الثدي من خلال إطلاق حملة تحسيسية. واسعة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي لفائدة النساء الجزائريات. تندرج هذه العملية القيّمة ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية. لـOoredooوالتي تهدف الى تحسيس النساء حول أهمية اللجوء إلى الكشف المبكر .مساهمة بذلك في الوقاية من السرطان”.

من جهته صرح رئيس الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى (وين نلقى). كريم إباشيرن. “تتقدم الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى .بشكرهالمؤسسةOoredoo على التزامها المعهود في دعم المشاريع الخيرية. بما فيها الطبية والاجتماعية، التيأطلقتها الجمعية لفائدة المرضى والأشخاص المسنين.