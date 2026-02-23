Ooredoo تطلق خدمة “رمضانيات” بمزايا رقمية

أطلق المتعامل النقال Ooredoo خدمة جديدة تحمل اسم “رمضانيات”، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، في إطار حرصه على مرافقة زبائنه عبر عروض وخدمات رقمية تلبي احتياجاتهم اليومية خلال هذا الشهر.

وأوضح بيان للشركة، صدر اليوم الإثنين بـ الجزائر، أن الخدمة الجديدة توفر محتوى معلوماتيًا وترفيهيًا متنوعًا يتم إرساله عبر رسائل نصية قصيرة (SMS). يشمل مواعيد الإفطار والإمساك، وأوقات الصلاة، إضافة إلى معلومات مفيدة ترافق الصائم طوال الشهر، وذلك ابتداءً من 1 دينار جزائري فقط للرسالة الخاصة. بمواقيت الإفطار والإمساك.

وتتيح الخدمة للزبون إمكانية تخصيصها حسب الولاية التي يقيم بها، مع اختيار اللغة المفضلة لتلقي الرسائل. سواء العربية أو الفرنسية، بما يضمن تجربة ملائمة لمختلف المستخدمين.

وللاستفادة من “رمضانيات”، يكفي تشكيل الرمز *510#. ثم اختيار إحدى الصيغتين المقترحتين، حيث توفر الصيغة الأولى اشتراكًا شهريًا بقيمة 100 دج يتيح استقبال محتوى يومي متجدد طوال شهر رمضان، بينما تتيح الصيغة الثانية. الاستفادة من الخدمة عند الطلب عبر تلقي رسالة حسب اختيار الزبون بسعر 20 دج للرسالة، باستثناء رسائل. مواقيت الإفطار والإمساك المحددة بسعر رمزي قدره 1 دج فقط.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المتعامل الرامية إلى تقديم خدمات عملية ومبتكرة ترافق الزبائن. خلال المناسبات الدينية، مع توفير محتوى رقمي هادف يثري تجربتهم الرمضانية ويواكب نمط حياتهم اليومي.