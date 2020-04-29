Ooredoo تطلق خدمتها “رمضانيات” ابتداء من 1 دينار  فقط

تحتفل Ooredoo بحلول شهر رمضان المعظم مع زبائنها وتقترح عليهم عرض مُميز “رمضانيات”، هذه الخدمة التي تمكنهم من استقبال معلومات غنية وعملية وتُسهل يومياتهم.

وتمنح خدمة “رمضانيات”، للزبون إمكانية استقبال عبر رسالة نصية قصيرة ومباشرة على هاتفه النقال، معلومات مفيدة على غرار مواقيت الإفطار، الإمساك والصلاة وذلك مقابل 1 دج فقط للرسالة النصية القصيرة.

كما تقترح هذه الخدمة الجديدة والخاصة برمضان محتوى يتطابق مع الشهر الفضيل على غرار نصائح صحية، بوقالات، حلول في الطبخ وكذا محتويات أخرى.

متوفرة باللغتين العربية والفرنسية، خدمة “رمضانيات” متاحة بصيغتين: اشتراك شهري بـ 100 دج وصيغة عند الطلب ابتداء من 10 دج.

للاستفادة من مزايا هذه الخدمة، ما على الزبون سوى تشكيل الرمز *5111# واختيار بكل سهولة الصيغة التي تستجيب لاحتياجاته.

من خلال إطلاق هذه الخدمة سهلة الاستعمال والعملية والفعالة، تسعى Ooredoo إلى مرافقة زبائنها طوال شهر رمضان الكريم وذلك بتسهيل وإثراء يومياتهم.