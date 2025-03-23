Ooredoo تطلق عرضًا تجاريًا تضامنيًا لشهر رمضان

أطلقت Ooredoo بمناسبة شهر رمضان الفضيل عرضًا تجاريًا مبتكرًا وتضامنيًا، يمنح لزبائنها. فرصة فريدة للمساهمة في قضية نبيلة مع الاستفادة من مجموعة من المزايا الاستثنائية. في المكالمات والبيانات.

في هذا الشهر الفضيل، رمز التآزر والتقاسم، تفتخر Ooredoo بإطلاق هذه المبادرة الإنسانية والمساهمة من خلال خطوة بسيطة في مساعدة الأشخاص المحتاجين.

لكل اشتراك في باقة 4500 خلال شهر رمضان، تلتزم Ooredoo بتحويل 1500 دج لفائدة جمعيات خيرية، مما يتيح لزبانها فرصة المساهمة في دعم قضية خيرية نبيلة والاستفادة في نفس الوقت من 12 تعبئة بقيمة 5 جيغا اوكتي من الإنترنت. ومكالمات غير محدودة نحو Ooredoo،بالإضافة الى500 دج رصيد للمكالمات والرسائل النصية نحو جميع الشبكات الوطنية،كما سيستفيد الزبون من كامل المزايا. التي تقدمها الباقة التي اختارها، والتي تتيح له المساهمة في قضية نبيلة.

متوفرة بصيغة تعبئة أو اشتراك جديد، تتيح باقة Ooredoo 4500 دج للزبائن أيضًا الاستفادة من 3 باقات إضافية. وذلك بدفع ما يعادل 9 باقات تقليدية، مما يسمح لهم بالبقاء على اتصال ومشاركة لحظات متميزة مع أحبائهم.

من خلال هذا العرض التكنولوجي التضامني، تؤكد Ooredoo مرة أخرى مكانتها كمؤسسة ملتزمة بإثراء تجربة زبائنها الرقمية من خلال عروض وحلول تكنولوجية تساهم في ترقية القيم النبيلة داخل المجتمع.