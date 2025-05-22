Ooredoo تطلق عرض جديد لمرافقة الحجاج الجزائريين

مع اقتراب انطلاق موسم الحج لسنة 2025، تجدد Ooredoo التزامها بتوفير تجربة اتصال استثنائية لزبائنها وذلك بطرح بطاقتي خدمة تجوال جديدتين مخصصتين للحجاج الى البقاع المقدسة.

صُممت بطاقتي خدمة التجوال لتلبية احتياجات الحجاج وضمان اتصالات سلسة وبأسعار معقولة طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية. وهي متاحة تحت باقتين:

بطاقة تجوال لسعودية 5000 دج: تتوفر على15 جيجابايت انترنت. + مكالمات غير محدودة نحوOoredoo الجزائر، صالحة لمدة 30 يومًا.

بطاقة تجوال السعودية 2500 دج: تتيح مكالمات غير محدودة. نحوOoredoo الجزائر، صالحة لمدة 30 يوماً.

يمكن استخدام هاتين البطاقتين كقسائم تعبئة الرصيد التقليدية. إذ تتضمن دليل إرشادات مفصل لضبط إعدادات الهاتف النقال بشكل سلس وسريع. هذه البطاقات متوفرة عبر جميع فروع Ooredoo، كما تتيح للزبائن البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة من خلال تشكيل الرمز *160# والاستمتاع باتصال عالي الجودة.

وبمناسبة إطلاق هذا العرض، تقوم Ooredoo بتنظيم فعالية حصرية في المحطة رقم 2 بمطار الجزائر الدولي. سيتحصل الزبائن الذين يقومون باقتناء أو تعبئة رصيد بقيمة 1000 دج أو أكثر في فضاء Ooredoo بمطار الجزائر الدولي. على بطاقة تجوال تلقائياً إضافة إلى هدية رمزية، ما يُسهّل عليهم تجربتهمفور حلولهم بالمملكة العربية السعودية.

من خلال إطلاق هذا العرض، تسعى Ooredoo إلى ترسيخ مكانتها كشريك مفضل للحجاج الجزائريين. موفرة لهم حلول اتصال عملية وموثوقة لمشاركة عائلاتهم لحظات التقوى وتأدية المناسك.