Ooredoo تطلق عملية تضامنية بمناسبة الدخول المدرسي

تعزيزًا لمكانتها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيًا، تضم Ooredoo جهودهامع الكشافة الإسلامية الجزائرية بمناسبة الدخول المدرسي 2025-2026، من خلال إطلاق قافلة وطنية تضامنية تهدف. إلى توزيع محافظ مدرسية على التلاميذ المنحدرين من عائلات معوزة عبر مختلف ولايات الوطن.

تم تنظيم هذه المبادرة التضامنية، التي تهدف إلى توفير الظروف اللازمة للأطفال لنجاح عودتهم إلى المدرسة ومسارهم التعليمي، على مستوى المركز الكشفي الدولي “الشهيد محمد بوراس” بسيدي فرج تحت شعار “محفظة صغيرة. تحمل أحلام كبيرة”، بحضور القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزاوي والمدير العام لـ Ooredoo الجزائر روني طعمه. إلى جانب ممثلين وإطارات عن الشريكين.

تندرج هذه العملية في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين Ooredoo والكشافة الإسلامية الجزائرية، والتي يلتزم بموجبها الطرفان. بتجسيد برنامج مشترك في مجال التضامن مع مختلف الشرائح المحتاجة في المجتمع.

للتذكير، فقد وقّعت Ooredoo والكشافة الإسلامية الجزائرية بتاريخ 25 جوان 2025 اتفاقية شراكة تهدف إلى تجسيد مشاريع إنسانية ومجتمعية. أثمر هذا التعاون التاريخي عن العديد من المبادرات المواطنة. على مرّ السنوات الماضية، على غرار عملية”كسر صيامك” خلال شهر رمضان 2019، وحملات التوعية ضد جائحة كوفيد-19 سنة 2020. إضافة إلى حملات تضامنية. لفائدة متضرري حرائق الغابات سنتي 2021 و2022.

من خلال هذه المبادرة الجديدة، تؤكد Ooredoo مرة أخرى دورها كفاعل اقتصادي ملتزم، يضع قيم التضامن والتعليم والشباب. في صميم استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.