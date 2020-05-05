Ooredoo تطلق عملية تضامنية واسعة لفائدة 2000 عائلة معوزة

بحلول شهر رمضان المبارك، تجدد Ooredoo التزامها المواطن بمساهمتها في عمليات تضامنية وطنية لاسيما في ظل الأزمة الصحية السائدة في الجزائر.

حيث، تقدم Ooredoo دعمها للطبقات الهشة من المجتمع خلال شهر التقوى وتمنح مواد غذائية لفائدة 2000 عائلة جزائرية موزعة عبر كافة التراب الوطني.

تم منح هذه التبرعات الى الشريك التقليدي لـ Ooredoo، أي الهلال الأحمر الجزائري الذي سيتكفل بتوزيعها للعائلات المعوزة في مناطق وسط وغرب وشرق البلاد.

بهذه المناسبة، صرح نائب المدير العام لـ Ooredoo، السيد بسام الابراهيم:” إرادةOoredooفي دعم الجزائريين تكتسي أولوية قصوى بالنسبة لنا، لاسيما في ظل هذه الأوقات الصعبة. ككل سنة، تنضمOoredoo إلى الهبة التضامنية الوطنية وتمد يد العون للأشخاص المحتاجين من خلال عدة عمليات إنسانية وذلك مع دعم شريكها التقليدي الهلال الأحمر الجزائري.”

من جهة أخرى، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة سعيدة بن حبيلس: ” نتقدم بالشكر الجزيل الى شريكنا المتميزOoredoo الذي يرافقنا في مختلف نشاطاتنا الإنسانية. Ooredooوالهلال الأحمر الجزائري يقاسمان نفس القيم ونحن نعمل سويا لتقديم دعمنا للجزائريين خلال هذه الازمة الصحية. نحن فخورون بهذا التعاون الذي مكننا من مساعدة آلاف العائلات خلال هذا الشهر للتقاسم والتقوى.”

من خلال هذه الالتفاتة التضامنية في هذا الشهر الفضيل، تؤكد Ooredooمكانتها كمؤسسة مواطنة والتزامها تجاه الفئات المعوزة من المجتمع.