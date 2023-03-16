Ooredoo تطلق مبادرات اجتماعية في مجالات مختلفة

أعلنت مجموعة Ooredoo اليوم عن الخطوات الكبيرة التي قطعتها فيما يتعلق بالاستثمار المسؤول اجتماعياً. والذي يُعدُ أحد الجوانب الأساسية في تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

فطالما ما كان تبني مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة يمثّل أحد الأهداف الرئيسية بالنسبة لـ Ooredoo. وينعكس التزام الشركة المتنامي للإنجاز في هذا المجال في نطاق واسع من مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية.

وتعليقاً على ذلك، قالت فاطمة سلطان الكواري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة Ooredoo: “Ooredoo ملتزمة بأعلى المعايير فيما يتعلق بحماية البيئة، والآثار الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة. وذلك انطلاقاً من حرصها على بناء إرث مستدام للجميع. ولذلك فإن تمكين العاملين في شركتنا يعدُ من بين أهم أولوياتنا. فنحن ندرك أهمية الاستفادة. من الإمكانيات البشرية ونركز على العمل وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان المساواة بين الجنسين، والاستثمار في المواهب العاملة لدينا، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.”

و يُعدُ تمكين المرأة ركيزة أساسية في استراتيجية Ooredoo، وهو ما يتجلى في اهتمام الشركة بالمساواة في الرواتب والمعاملة. والمساواة في تمثيل الجنسين في فرق القيادة ومجالس الإدارة، وتساوي فرص الاستفادة من الدورات التدريبية وفرص التقدم في المسار الوظيفي.

واستناداً إلى سياسة الموارد البشرية في الشركة والتزامها بمبدأ تساوي الفرص. أطلقت مجموعة Ooredoo وشركاتها العاملة عدة مبادرات مصممة خصيصاً لتشجيع المرأة. على الالتحاق بالعمل وتمكينهم من استخدام وسائل تكنولوجيا.