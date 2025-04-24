Ooredoo تعرض حلولها وخدماتها التكنولوجية لمهني قطاع السياحة

تشارك Ooredoo في الطبعة الخامسة عشر للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل والتجهيزات الفندقية “SIAHA” الذي تجرى فعالياته إلى غاية 26 أفريل2025 بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران (CCO).

ويُعتبر معرض سياحة حدثاً مهمابالنسبة للفاعلين في قطاعات السياحة والنقل والترفيه والصناعات التقليدية، حيثيجمع العديد من العارضين من مختلف قطاعات السياحة الوطنية والدولية. بحثاً عن الحلول والشراكات والابتكارات.

وخلال هذا المعرض، يقوم تجاريو مديريةOoredoo للمؤسساتبعرض الحلول المبتكرة الموجهة للمختصين في هذا القطاع. وتقديم التوجيهات للزوار المهنين لمساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية. وتطوير أعمالهم وكـذا تقديم تجربة أفضل للزبائن.

من خلال مشاركتها في معرض سياحة. تؤكد Ooredoo التزامها بتعزيز المنظومة الرقميةبالجزائر ودعم للمهنيين. من خلال حلول تكنولوجية مصممة خصيصاً لهم.