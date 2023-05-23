ooredoo تعرض خبرتها لطلاب معهد الهندسة الكهربائية والالكترونية (IGEE)

شاركت “اريد” كراعي رسمي في فعاليات هولي تيك (HOLYTECH) الذي نظم يومي 20 و21 ماي 2023 بمعهد الهندسة الكهربائية والالكترونية (INELEC سابقا) ببومرداس.

يعد هذا الحدث، الذي خصص له برنامج ثري من حيث الندوات والعروض حول المستجدات الصناعية في مجال التكنولوجيا العالية، فرصة للطلاب لإثراء رصيدهم المعرفي في التكنولوجيا والالتقاء بالمحاضرين والعارضين.

خلال محاضرة نظمت بهذه المناسبة، قام فريقين من مديريتي التكنولوجيا والموارد البشرية ﻠ “أريد” بعرض على الطلبة مختلف الاختصاصات والفرص التي تُتيحها المؤسسة للمهندسين في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وكذا عرض حول سياسة “اريد” في مجال الموارد البشرية التي سمحت لها بافتكاك شهادة “أفضل مكان للعمل” كأحسن مؤسسة مستخدمة لسنة 2022-2023.

من خلال حضورها في هذا الحدث البيداغوجي التوجيهي، تؤكد مؤسسة “اريد” التزامها في مرافقة الطلاب الجزائريين في تحصيلهم العلمي وذلك بمقاسمتهم خبرتها التكنولوجية وتسليط الضوء على سياستها الرائدة في مجال الموارد البشرية.