Ooredoo تعرض خدماتها في منتدى تكنولوجيات الإعلام والاتصال

شاركت Ooredoo الجزائر، في الطبعة الثانية لمنتدى تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي تجرى فعالياته من 20 إلى 22 ماي 2024 بقصر الثقافة مفدي زكريا - الجزائر العاصمة.

وتم تنظيم هذا المنتدى، تحت رعاية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

ويجمع هذا الحدث الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية والخاصة وخبراء بارزين في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال. من خلال محاضرات وحلقات نقاش وورشات عمل للحديث ومناقشة وتبادل الآراء حول أحدث التوجهات والمواضيع المتعلقة بذات القطاع. وبناء علاقات وشراكات جديدة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.

وخلال حفل الافتتاح الرسمي لهذا المعرض، قام كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد. وكذا رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية محمد الهادي حناشي بزيارة جناح عرض مؤسسة Ooredoo.

وشاركت Ooredoo للمرة الأولى في هذا الحدث التكنولوجي الهام عبر جناح خاص، حيث يتكفل المستشارون التجاريون لـ ” Ooredoo للمؤسسات” بالإجابة على أسئلة الزوار، من الخواص والشركات، وعرض مختلف حلول وخدمات Ooredoo المخصصة لهم.

ومن خلال مشاركتها في هذا المعرض، تجدد Ooredoo التزامها بدعم تطوير القطاع التكنولوجي في الجزائر ووضع خبرتها وتجربتها في خدمة المهنيين من مختلف قطاعات النشاط.