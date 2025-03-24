Ooredoo تفوز بجائزة “عراب التبرعات” من مؤسسة “ناس الخير”

تشرفت Ooredoo بمرافقة مؤسسة “ناس الخير” خلال تنظيم عملية ختان لصالح الأطفال من العائلات المعوزة، سامحة لحوالي خمسين طفلاً بالاستفادة من تكفل شامل في إطار طبي آمن وملائم.

للاحتفال بالبهجة والأجواء المرحة لهذه المناسبة، نظمت مؤسسة “ناس الخير” سهرة الأحد 23 مارس 2025 بفندق الماركير - عين بنيان، حفلًا لصالح الأطفال الحاضرين أين تلقوا هدايا وتمكنوا من عيش لحظات بهيجة ستبقى خالدة في ذكرياتهم.

خلال هذا الحفل الذي عرف حضور ضيوف شرف، عائلات وأقارب الأطفال، تم تكريم Ooredooبجائزة “عراب التبرعات” من مؤسسة “ناس الخير”. تقديرا لالتزامها ودعمها الدائم للمبادرات التضامنية.

تجدر الإشارة إلى أن Ooredoo و”ناس الخير” أطلقتا طيلة شهر رمضان عملية توزيع وجبات ساخنة جاهزة. والتي تهدف إلى مساندة الصائمين والمحتاجين من خلال “شاحنة طعام” تتكفل يوميًا بتوزيع أزيد من 300 وجبة يوميا على الصائمين وعابري السبيل.

تعكس مشاهد المقاسمة هذه رغبة Ooredoo. في دعم الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع، مثمنةً نجاعة التعاون مع مؤسسة “ناس الخير”.

تجدد مؤسسة Ooredoo التزامها تجاه المجتمع الجزائري واستعدادها لدعم العمليات التي تعزز الروابط الاجتماعية. وتحدث تأثيرا إيجابيا ملموسًا على العائلات المحتاجة.