Ooredoo تفوز بجائزة متعامل الهاتف النقال المسؤول

تُوجت Ooredoo الجزائر بجائزة “متعامل الهاتف النقال المسؤول” خلال حفل توزيع جوائز منتدى الاقتصاد المستدام الذي أقيم سهرة أمس الأحد بالجزائر العاصمة.

وتسلّم رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لـ Ooredoo هذه الجائزة، خلال حفل جمع مختلف المؤسسات والشركات العاملة لصالح البيئة والمناخ.

وجاء هذا التتويج، تقديراً لالتزام المؤسسة الثابت تجاه المجتمع ودورها المثالي في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتعزيز التنمية المستدامة.

كما شارك رمضان جزايري في حلقة نقاشية تحت عنوان “مكانة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمعايير البيئية الاجتماعية والحوكمة (RSE & ESG) “.

حيث استعرض خلالها استراتيجية المؤسسة الناجحة في هذا المجال، والتي أصبحت مثالاً يقتدى به كمؤسسة مواطنة بامتياز.

ويؤكد هذا التميّز الجديد لـ Ooredoo الجزائر عن مصداقية ونجاعة مشاريعها ومبادراتها في مجال حماية البيئة والعمليات الخيرية.