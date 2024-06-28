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Ooredoo تقدم عروضها وحلولها المبتكرة لمهنيي قطاع الصيدلة

بقلم نادية بن طاهر
Ooredoo تقدم عروضها وحلولها المبتكرة لمهنيي قطاع الصيدلة
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شاركت Ooredoo، للسنة الثانية على التوالي في المعرض الدولي للصيدلة (ALPHARMA) الذي تجرى فعالياته إلى غاية 29 جوان 2024 بفندق الشيراطون بعنابة.

ويُشكل هذا الحدث الاقتصادي الصيدلاني، موعدا مهما بالنسبة للصيادلة والفاعلين في القطاع الطبي. من خلال برنامج علمي واسع ومتنوع. ويعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات المتعلقة بالقطاع الصيدلاني في الجزائر.

وتشارك Ooredoo في هذه الطبعة الـثالثة للمعرض الدولي للصيدلة، بفضاء. أين يقوم تجاريو مديرية ” Ooredoo للمؤسسات” بالإجابة عن مختلف تساؤلات الزوار المهنيين. وتقديم مختلف الحلول والعروض التي تستجيب لاحتياجاتهم.

وتؤكد Ooredoo، من خلال حضورها في هذا الموعد الهام المخصص للصحة في الجزائر، عن التزامها على مرافقة المهنيين من جميع قطاعات النشاطات بعروض وحلول مبتكرة تتطابق مع احتياجاتهم.

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