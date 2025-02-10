Ooredoo تقدم عروضها وحلولها لمحترفي البناء و الاشغال العمومية بالجنوب

تشارك Ooredoo، للمرة الأولى في الطبعة الرابعة من المعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية ومنشآت الطاقة في الجنوب، (2025BATISUD)الذي تجرى فعالياته من 8 إلى 12 فيفري 2025 بالمنطقة الصناعية بورقلة.

يعتبر معرضBATISUD منصة للتبادل والتطوير وموعدا مهما يجمع اهم الفاعلين في مجال البناء والأشغال العمومية والبنية التحتية للطاقةحيث يوفر هذا الحدث فرصة فريدة للمتخصصين في هذا القطاع لاكتشاف الابتكاراتوفرص الاستثمار الجديدة وتعزيز شبكة شركائهم.

تشارك Ooredoo في هذا الحدث بجناح مخصص، حيث يقوم فريق Ooredoo Businessبالتكفل بمتطلبات الزوار المحترفين وتقدم لهم مجموعة واسعة. العروض والحلول المبتكرة. المصممة لتلبية احتياجاتهم، لا سيما فيما يتعلق بالاتصال. والخدمات المصممة لتسهيل تطورهم.

من خلال مشاركتها في هذا المعرض، تؤكد Ooredoo. التزامها بالابتكار والتنمية الاقتصادية في البلاد من خلال تزويد المهنيين، من جميع القطاعات، بحلول تكنولوجية تتكيف مع احتياجاتهم.