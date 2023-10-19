Ooredoo تقدم عروضها وحلولها لمهنيي قطاع الصحة والصيدلة

تشارك Ooredoo في الطبعة السابعة لصالون الصيدلة وشبه الصيدلة (Pharmex 2023). الذي تجرى فعالياته من 19 إلى 21 أكتوبر 2023 بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد بن أحمد بوهران.

يمثل هذا الملتقى الهام، الذي تنظمه مؤسسة فارمكس،فرصة لمختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي. والقطاع الطبي لتبادل أطراف الحديث حول الأدوية وتوزيعها، والخدمات والملحقات المتعلقة بمجال الطب. وكذا عن التكنولوجيات الحديثة في مجالالصناعة الصيدلانية والصحة.

للسنة الثالثة على التوالي، تشارك Ooredoo في هذا الصالون المهني بفضاء أين يقوم تجاريو مديرية .”Ooredoo Business” بالإجابة لمختلف تساؤلات الزوار وتقديم مختلف الحلول. والعروض التي تستجيب للاحتياجات الخاصة للمهنيين في مجال الصيدلة.

من خلال مشاركتها في هذا الحدث العلمي والطبي. تؤكد Ooredoo عن مكانتها كفاعل ملتزم في مرافقة مهنيي الصحة بعروضها وحلولها المبتكرة.