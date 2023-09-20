Ooredoo تقدم عروضها وخدماتها لمهنيي السلامة والأمن

تشارك Ooredoo في الطبعة الخامسة للصالون الدولي للسلامة والأمن والحرائق والطوارئ في شمال إفريقيا “SECURA North Africa”. الذي تجرى فعالياته من 19 إلى غاية 21 سبتمبر 2023 بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

يعد هذا الموعد الهام للفاعلين والمهنيين في مجال الأمن الصناعي والتجاري، سلامة العمال، مكافحة الحرائق وحالات الطوارئ. محطة لتبادل الخبرات بين المزوّدين الرئيسيين وموزعي معدات السلامة والأمن في شمال أفريقيا.

تشارك Ooredoo في هذه الطبعة الخامسةلصالون SECURA North Africa بفضاء. أين يقوم تجاريو مديرية “Ooredoo Business” بالإجابة عن مختلف تساؤلات الزوار المهنيين. وتقديم مختلف الحلول والعروض التي تستجيب لاحتياجاتهم.

من خلال حضورها في هذا الحدث الدولي المخصص للسلامة والأمن. تؤكد Ooredoo عن بعدها كفاعل ملتزم في مرافقة المهنيين من جميع قطاعات النشاط.