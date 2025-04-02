Ooredoo تقدم لزبائنها فرصة حضور مباراة مولودية الجزائر في جنوب إفريقيا

أطلقت مؤسسة Ooredoo حملة استثنائية لجماهير المولودية، تتيح لهم فرصة الفوز بالعديد من الهدايا الحصرية.تحسبًا لمباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع بين نادي مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا بتاريخ 9 أفريل 2025.

وفي إطار دعمها المستمر لأنصار المولودية، تتيح Ooredoo فرصة المشاركة في “لعبة MCA”، التي تمنح الزبائن فرصة الفوز بهدايا حصرية. تحمل ألوان النادي. ويتميز هذا الحدث بجائزة كبرى استثنائية: رحلة إلى جوهانسبرغ لمتابعة المباراة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا، حيث سيحظى الفائز بفرصة تشجيع فريقه. مباشرة في قلب الحدث، إلى جانب اللاعبين والمشجعين.

للمشاركة في السحب، قامت Ooredoo بفتح 217 نقطة بيع في ولاية الجزائر العاصمة بين 15 مارس و8 أفريل 2025. حيث يمكن للزبائن التسجيل في “لعبة MCA”. كما سيتم توزيع العديد من الهدايا، بما في ذلك أطقم خاصة بالأنصار، تذاكر VIP. وغيرها من الجوائز المميزة. إنها فرصة مثالية لتعزيز ارتباطهم بالنادي وتجربة لحظات استثنائية كمشجعين متحمسين.

ويُذكر أن Ooredoo قد وقعت عقد رعاية مع نادي مولودية الجزائر في 10 جانفي 2024، لتصبح بذلك الراعي الرسمي للعميد لمدة عامين.

تأتي هذه الحملة في إطار التزام Ooredoo الثابت بدعم نادي مولودية الجزائر ومرافقته في مسيرته نحو التميز والتألق.