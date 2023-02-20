Ooredoo تقدم هبة مالية لجمعيات تعنى بالطفولة

نظمت Ooredoo بالشراكة مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة حفل تسليم هبة مالية لفائدة جمعيات تنشط في حماية اليتامى.

خلال هذا الحدث قامت Ooredoo بتسليم هبة مالية لثلاث جمعيات تنشط في مجال حماية وترقية الأطفال اليتامى. قصد مرافقتها من اجل تحقيق مشاريعها المختلفة للتنمية المستدامة.

ويتعلق الأمر بجمعية “الرحمة” بتيبازة على مشروعها “باب الرّزق” الذي يجمع عدة مشاريع صغيرة ذات طابع خيري لفائدة حوالي عشر نساء ارامل، والجمعية الخيرية “كافل اليتيم” ببجاية على مشروعها “الارملة المنتجة” الهادف إلى خلق مؤسسات مصغرة لفائدة خمسة عشر عائلة. وكذا جمعية “نور اليتيم” بتمنراست على مشروعها “الارملة المُنتجة”. والمتمثل في خلق مؤسسات مصغرة لفائدة اثنتي وعشرين عائلة.

بهذه المناسبة، أكّدت المفوضة الوطنية،رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي: “نحن فخورون برعاية هذه العملية النبيلة الموجهة للأطفال اليتامى. والتي تُعتبر من بين الفئات الحساسة في المجتمع”.

كما أود أيضا أن أشكر شريكنا Ooredoo على التزامها المعروف في مثل هذه المبادرات ذات المسؤولية المجتمعية. نحن واعون بالأهمية القصوى التي تكتسيها مثل هذه المبادرات لاسيما وإنها تشمل فئة من المجتمع التي تشكل المستقبل لكل مجتمع عبر العالم. ستكون للجمعيات الثلاثة التي استفادت من هذه المساهمة المالية انطلاقة حتمية لتحقيق مشاريعها الموجهة للأطفال اليتامى.

من جهته، صرّح المدير العام لـOoredoo الجزائر، بسام يوسف آل إبراهيم: “Ooredoo فخورة بإسهامها في العمليات ذات المسؤولية المجتمعية الموجهة لاسيما للأطفال اليتامى. كما نود أن ننوه بالتزام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تنشط بصفة متواصلة في حماية وترقية الطفولة. أغتنم هذه الفرصة لأؤكد عن التزام Ooredooعلى بذل مجهودات أكثر من اجل مساعدة الأطفال اليتامى والذين هم بأمس الحاجة إلى مساهمة الجميع من أجل مرافقتهم وتحقيق مشاريعهم.

تجدر الإشارة أنه في إطار عملياتها ذات المسؤولية المجتمعية، نظمت Ooredoo السنة الماضية العديد من النشاطات الموجهة للأطفال اليتامى وعائلاتهم منخلال تقديم مساعدات مالية لجمعيات ناشطة في هذا المجال، لاسيما الجمعية الوطنية الخيرية “كافل اليتيم”. والمرصد الوطني لحماية الطفولة. وجمعية “دار السلام” لرعاية الأيتام بعين طاية، وجمعية “أمل وعمل” للمعوقين حركيا بباب الوادي. وجمعية “الغيث” ببرج بوعريريج والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (FOREMمشروع موجه للأطفال اليتامى).