Ooredoo تكوّن موظفيها في الإسعافات الأولية

وفاءً لبعدها كمؤسسة مواطنة مسؤولة، تحتفي Ooredoo باليوم العالمي للإسعافات الأولية. الذي يصادف الـ 9 سبتمبر من كل سنة،وذلك بتنظيم بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري. دورة تكوينية في الإسعافات الأولية لفائدة موظفيها يومي 20 و21 سبتمبربمدرسة”Akadimia”التابعةلـ Ooredoo.

تحت شعار “Let’s Train and Save! (لنتكوَن لكي نُنقذ)، تهدفهذه الدورة التكوينية، الأولى من نوعها على مستوى المؤسسة. إلى تكوين موظفيها حول السلوكيات الأساسيةلإنقاذالأرواح، ليتسنى لهم التدخل بفعالية في الحالات الطارئة سواءً في مكان عملهم أو حتى في حياتهم الشخصية.

خلال هذه الدورة التكوينية التي نشّطها خبراء في الإسعافات الأولية للهلال الاحمر الجزائري. الذي يعتبر مرجعا في مجال الإسعافات الأولية والمساعدة الطبية في الجزائر. استفاد موظفون،لاسيما اللذين شاركوا في مختلف الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية التي تندرج ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة. على مدار يومين من التكوين،من مجموعة واسعة من التدريباتعلى غرار الإنعاش القلبي الرئوي RCP)). التعامل مع الإصابات،الاستقرار في حالة الصدمة، التعامل مع حالات الطوارئ الشائعة بالإضافة إلى المهارات الاساسية التي يمكن أن تنقذ الأرواح.

في ختام هذه الدورة التكوينية، تحصل المشاركون على شهادات في الإسعافات الأولية سلّمها لهم الهلال الأحمر الجزائري.

بهذه المناسبة، صرح المدير العام لمؤسسةOoredoo الجزائر، روني طعمه: “نفتخربتنظيم هذه الدورة التكوينية في الإسعافات الأولية. لفائدة موظفينا وذلك بتعليمهم كيفية التصرّف خلال الإسعاف الأوّلي الذي يمكن أن ينقذ الأرواح. أنا متيقنب أن هذه الدورة ستساهم في استعداد موظفينا لتبني السلوكيات والممارسات الصحيحة. لا سيما خلال حالات الطوارئ وفي حالة وقوع حوادث، سواء داخل المؤسسة أو حتى في حياتهم الشخصية. أود أن أشكر شريكنا التقليدي الهلال الأحمر الجزائري على إشرافه على هذا التكوين المفيد وعلى جهوده. لتشجيع مثلهذهالمبادرات.وفاء لمكانتها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيًا، تلتزمOoredooفي لعب دور فعّال داخل المجتمع الجزائري. حيث تعد هذهالدورة التكوينية في الإسعافات الأولية استثمارًا فيما يخص سلامة موظفينا، قصد تكوينهم للتعامل مع الحالات الطارئة.”

حملاوي: التكوين في الإسعافات الأولية ضرورة مطلقة لجميع المؤسسات

من جانبها، صرحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة ابتسام حملاوي: “تؤكد هذه الدورة التكوينية حول الإسعافات الأولية. التي نشطها خبراء الهلال الأحمر الجزائري لفائدة موظفي مؤسسةOoredoo عن التزامها في العمليات ذات المسؤولية المجتمعية. للمؤسسة وعن التزام عمالها لاكتساب بوادر بسيطة وعملية لمساعدة الأشخاص في حالات الطوارئ. اليوم أصبح التكوين في الإسعافات الأولية ضرورة مطلقة لجميع المؤسسات وذلك من أجل ضمان سلامة وحماية صحة موظفيها الجسدية والعقلية.”

تجدر الإشارة إلى هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن الاتفاقيةالتي ابرمها Ooredooبمعية الهلال الاحمر الجزائري. والتي تقتضي بتجسيد برنامج يضم نشاطات إنسانية وخيرية وكذا عمليات تضامنية لفائدة المجتمع.

من خلال هذه الدورة التكوينية الهامة، تلتزم Ooredooبزرع الروح المواطنة لدى فرقها، وتعزيز بعدها .كمؤسسة ملتزمة بالقضايا النبيلة داخل المجتمع.

للتذكير، قامت كل منOoredoo والهلال الاحمر الجزائري بتجسيد العديد من العملياتلاسيما من خلال توزيع مواد غذائية. لفائدة العائلات المعوزةفي شهر رمضان الكريم، وتقديم مساعدات إنسانية تضم الضروريات الأساسية. لضحايا الولايات المتضررة من الحرائق، وكذا اهداءمؤخراً، مستلزمات مدرسية للأطفال المتمدرسين من العائلات المعوزة.