Ooredoo.. تمديد آجال إيداع الترشيحات لمسابقة نجمة الإعلام

أعلنت مؤسسة Ooredoo الجزائر، عن تمديد آجال المشاركة في الطبعة السابعة عشر لمسابقة نجمة الإعلام، بشكل إستثنائي، إلى غاية يوم 26 سبتمبر 2024.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن تمديد الآجال، جاء بطلب من الصحفيين، ولتتيح Ooredoo لعدد أكبر من المرشحين المحتملين إكمال أعمالهم ونشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام الخاصة بهم. وسيسمح ذلك للمعنيين بتخصيص الوقت الكافي قصد إيداع ترشيحاتهم.

ومسابقة نجمة الإعلام مفتوحة للأعمال المنجزة باللغات العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية، التي نشرت أو بُثت في وسائل الإعلام الجزائرية ما بين الإثنين 25 سبتمبر 2023 و الخميس 26 سبتمبر 2024.

وتتمحور الطبعة السابعة عشر من المسابقة، حول موضوع مستجد وهو: “التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجزائر: رهانات وتحديات”. وتكافِئ أفضل الأعمال في الفئات التالية: الصحافة المكتوبة العامة و المتخصصة، الإعلام الالكتروني، البرامج الاذاعية والبرامج التلفزيونية.

هذا و بإمكان الصحفيين الإطلاع على قانون المسابقة و إرسال أعمالهم إلكترونيا. من خلال الولوج إلى المنصة عبر الرابط http://ore.do/media-star-participation.

وينبغي على المعنيين، إرفاق المستندات الثبوتية المطلوبة (صورة شمسية، بطاقة الصحفي، و العمل الصحفي). أو إرسالها إلى البريد الالكتروني [email protected] أو [email protected].

ودعت المؤسسة، للحصول على المزيد من المعلومات حول على قانون المسابقة و كيفيات المشاركة. بزيارة الموقع الالكتروني (www.ooredoo.dz)، ركن “عن Ooredoo” و النقر على “نجمة الإعلام”.