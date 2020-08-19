Ooredoo تنضمﱞ لمجهودات ايتوزا لمحاربة تفشي فيروس كورونا

انضمت “أوريدو” لمؤسسة النقل الحضري لولاية الجزائر ايتوزا، لمحاربة تفشي وباء كورونا في وسائل النقل العمومية وهذا مواصلة لالتزامها في الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتتمثل هذه العملية في وضع التدابير الاحترازية لتسهيل تنقلات الجزائريين عبر حافلات ايتوزا خلال هذه الأزمة الصحية.

وتساهم Ooredoo في هذا العمل بتجهيز حافلات ايتوزا بمطهر الأيدي لفائدة المسافرين، وضع إجراءات تدعم التباعد الاجتماعي وضع الإشارات في الأرض وتقييد المقاعد بالإضافة الى نشر الرسومات التخطيطية التحسيسية داخل الحافلات.

وقد تم مرافقة هذه العملية بحملة تحسيسية حول الارشادات الوقائية بالإضافة الى توزيع الكمامات عبر بعض أحياء العاصمة