Ooredoo تنظم إفطاراً على شرف الأسرة الإعلامية الوطنية وشركائها

نظمت Ooredoo يبقاعة “دار الرايس”. بالمركب السياحي سيدي فرج بالجزائر العاصمة، “إفطارا” على شرف الصحافة الوطنية وشركائها.

نظمت هذه الطبعة الرابعة عشر لـ “إفطار الاسرة الاعلامية والشركاء” الذي اضحى تقليدا رمضانيا منذ عام2007.على شرف محترفي وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، وكذا مختلف شركاء Ooredoo.لاسيما من المجال الجمعوي والرياضي والثقافي وكذلك من القطاع الاقتصادي وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

تميزت هذا الإفطار بحضور ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزارة الاتصال، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدنينور الدين بن براهم وكذا شخصيات رسمية وضيوف بارزين.

عقب الإفطار، قامت السيدة إيزابيل هاجري. المديرة التنفيذية للتسويق لـ Ooredoo، بتقديم للضيوف مختلف العروض التجارية الاستثنائية الجديدة الخاصة بشهر رمضان قبل بث مقطع فيديو حول الحملات الاعلانية الخاصة بها.

من جهته، عرض رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية، مختلف مبادرات المسؤولية المجتمعيةللمؤسسة التي جسدتهاOoredoo الجزائر، بالشراكة مع مختلف الجهات الفاعلة الهامة في المجتمع المدني، والتي تم تنظيمها طوال شهر رمضان المبارك.

واغتنم هذه الفرصة للإعلان عن الإطلاق المرتقب للطبعة الـ18 من المسابقة الصحفية الرائدة “نجمة الاعلام”، وكذلك الطبعة الثانية من المسابقة الصحفية المخصصة لطلبة الصحافة “النجمة الصاعدة”، والتي ستفتح هذه السنة ولأول مرة، بمشاركة جميع طلبةعلوم الاعلام والاتصال من 37 مؤسسة للتعليم العالي عبر التراب الوطني، والتي تتوفر على تكوين أكاديمي في مجال الصحافة