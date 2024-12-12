Ooredoo تنظم دورة تكوينية في الإسعافات الأولية لفائدة عمالها بقسنطينة ووهران

قامت مؤسسةOoredoo.بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري، بتوسيع مبادرته اللتكوين في الإسعافات الأولية لتشمل مقريها الجهويين بقسنطينة ووهران. تحت شعار“Let’s Train and Save!” (لنتكوَن لكي نُنقذ!).

تهدف هذه العمليةإلى تكوين عددأكبرمن العمال على الحركات الأساسية لإنقاذ الحياة. وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ. سواء في حياتهم المهنية أو اليومية.

أتاحت هذه الدورة التكوينية التي نشّطها خبراء في الإسعافات الأولية للهلال الاحمر الجزائري، الذي يعتبر مرجعا وطنيا في مجال الإسعافات الأولية والمساعدة الطبية. والتي مكنت على مدار يومين من التكوين لكل دورة،من تقديم مجموعة واسعة من التدريبات على غرار الإنعاش القلبي الرئوي (RCP). التعامل مع الإصابات، الاستقرار في حالة الصدمة، التعامل مع حالات الطوارئ الشائعة بالإضافة إلى المهارات الاساسية التي يمكن أن تنقذ الأرواح.