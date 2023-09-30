Ooredoo تنظم عملية تحسيسية لفائدة الأطفال المصابين بالأمراض النادرة

نظمت أمس Ooredoo في حديقة التسلية والترفيه “موستا لاند” المتواجدة بولاية مستغانم. وبالتعاون مع جمعية “جامعي السعادة”، يومًا خاصا بالأطفال المصابين بالأمراض النادرة.

خلال هذا اليوم، الذي حضره فريق المسؤولية المجتمعية (RSE) لـ Ooredoo وعلى رأسهم رمضان جزايري. مدير الشؤون المؤسساتية، تم تنظيم ورشات لتحسيس المواطنين حول الأطفال المصابين بالأمراض النادرة. على غرار “أطفال القمر” و”أطفال الفراشات” و”مرض السمّاك”. من أجل مساعدة الأطفال على تجاوز معاناتهم. تم إعداد خلال السهرة برنامجا ترفيهيا لأطفال القمر المنحدرين من بعض ولايات غرب الوطن بحديقة التسلية “موستا لاند”.

المناسبة، صرّح رئيس جمعية “جامعي السعادة”، منير بوديسة: “أود أن أعرب عن امتناننا العميق لمؤسسة Ooredoo على التزامها الايكولوجي المواطن خلال هذه العملية الهادفة إلى مساعدة الأطفال المصابين بالأمراض النادرة وتحسيس الرأي العام حول ضرورة التكفل بهذه الفئة من المجتمع التي تعاني يوميا. الهدف الرئيسي من هذا اليوم هو تحسيس الرأي العام بضرورة مساعدة الأطفال الذين يعانون من الأمراض النادرة وذلك من خلال التفاتة بسيطة. أود أيضا أن أحيي مديرة حديقة التسلية والترفيه لـ “موستا لاند”. على جعل للأطفال المرضى فرصة عيش لحظات لا تنسى مع أقرانهم وعائلاتهم.»

عدة عمليات لجمع أغطية القارورات من 2022

تجدر الإشارة أن Ooredoo أطلقت منذ 2022 بالتعاون مع جمعية “جامعي السعادة” عدة عمليات لجمع أغطية القارورات البلاستيكية لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة وذلك من خلال وضع مقصورات مخصصة لها في كل من جامعتي بوزريعة ودالي ابراهيم، ومنتزه الصابلات، وحديقة التسلية “موستا لاند” بمستغانم وكذا بمقرات Ooredoo بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.

عند امتلاء المقصورة، يتم جمع الأغطية البلاستيكية من قبل جمعية “جامعي السعادة”، التي بدورها تبيعها للمؤسسات المختصة في الرسكلة، ثم تجمع الأموال لمرافقة الأطفال المصابين بالأمراض النادرة، من أجل مساعدتهم، ولو بقليل، على رسم الابتسامة على وجوههم.

تجدر الإشارة أن هذه المقصورات لاسترجاع الاغطية البلاستيكية تشتغل بالطاقة الشمسية. وذلك بفضل الألواح الكهروضوئية المدمجة. ومزوّدة بمستشعر الحركات مرتبط بنظام الانارة.

وكمؤسسة ايكولوجية مواطنة، تؤكد Ooredoo عن مساهمتها في العمليات. التي تهدف إلى حماية والحفاظ على البيئة.