Ooredoo تنظم عملية تنظيف شاطئ “ملبو” ببجاية

مواصلة لالتزامها في مجال حماية البيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة نظمت Ooredoo يوم السبت 22 جوان 2024. عملية لتنظيف شاطئ ملبو بولاية بجاية.

العملية جاءت تحت رعاية وزيرة البيئة وبالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي وبشعار “بلادنا ديما نظيفة”. تهدف هذه العملية البيئية، التي تتزامن مع بداية فصل الصيف. إلى رفع مستوى الوعي لدى المصطافين والسكان المحليين حول ضرورة الحفاظ على البيئة الساحلية ونظافة الشواطئ. بالإضافة كذلك إلى والساحل الجزائري والتقليل من أسباب التلوث.

كما تميزت هذه العملية البيئيةالتي شهدت بالخصوص حضور رئيس دائرة سوق الاثنين، رئيس بلدية ملبو، مدير البيئة لولاية بجاية. بالإضافة كذلك إلى مشاركة متطوعون من مؤسسة Ooredoo والجمعية الوطنية للعمل التطوعي.

قال المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه:نحن فخورون بتجديد التزامنا تجاه حماية البيئة، الذي يشكل أحد أسس استراتيجية المسؤولية المجتمعية لمؤسستنا. من خلال عملية التنظيف لأحد أجمل الشواطئ وأشهرها في بجاية. نهدف إلى رفع مستوى الوعي وتقديم مثال للحفاظ على بيئتنا الساحلية وتشجيع المصطافين على المشاركة بشكل فعال في حماية نظامنا البيئي البحري. أود أن أشكر شريكتنا الجمعية الوطنية للعمل التطوعي على التزامها بجانبنا خلال هذه العملية، وكذلك جميع المتطوعين الذين تجندوا للحفاظ على الساحل الجزائري.

كما صرح، رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، أحمد ملحة:” أود أن أشكر شريكنا مؤسسة Ooredoo على دعمها ومشاركتها القيمة في تجسيد هذا العمل البيئي. تعتبر عملية تنظيف شاطئ “مالبو” ببجاية. ذات أهمية كبيرة في الحفاظ على بيئتنا الساحلية وهي خطوة مهمة نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة. أود أن أعرب عن امتناني لكل من ساهم في انجاح هذه العملية. فقد أظهرنا معا قوة العمل التطوعي والتعاون في تحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعنا.”