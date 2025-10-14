Ooredoo تنظم عملية للتبرع بالدم لفائدة عمالها

نظمت مؤسسة Ooredoo، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للدم، عملية التبرع بالدم الثالثة من نوعها لسنة 2025، وذلك عبر مقراتها في كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران.

كما تم اطلاق هذه العملية على مستوى مقر مؤسسة Ooredoo بالجزائر العاصمة. بحضور مديرة الوكالة الوطنية للدم حورية توافديت،رمضان جزايري مدير الشؤون المؤسساتية، وكذا ممثلي مديرية الموارد البشرية لـ Ooredoo.

في حين، تأتي هذه المبادرة، التي تتزامن مع “اليوم الوطني للمتبرعينبالدم” الذي يصادف 25 أكتوبر من كل سنة. في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الهادفة إلى المساهمة الفعالة في تزويد المستشفيات. وبنوك الدم بهذه المادة الحيوية.

كما أكدت أريد أن تنظيم عمليات التبرع بالدم ليست مجرد مبادرةظرفية، بل هو قيمةٌ راسخةٌ في ثقافة Ooredooالتي سجلت هذه السنة تنظيم ثلاث عمليات للتبرع بالدم. مكنت من جمع مئات أكياس الدم لصالح آلاف المرضى. يسمح تنظيم هذه العمليات بصفة منتظمة من الاستجابة بفعاليةٍ أكبر. لاحتياجات المستشفيات المستمرة، وأحيانا للحالات الاستعجالية من هذه المادة الحيوية.

في حين، يعود نجاح هذه العمليات بالدرجة الأولى إلى سخاءعمالOoredoo. الذين يستجيبون لنداء الواجب الإنساني،والروح التضامنية التي يتحلون بها. حيث لا تقتصر هذه البادرة في دعم بنوك الدم فقط. وانما تهدف الى توطيد الروابط داخل المؤسسة وتعزيز قيم التآزر والتضامن.

ولتسهيل المشاركة وتنظيم سلسلعمليات التبرع بالدم. وضعت Ooredoo نظام تسجيل رقمي عبر رمز الاستجابة السريعة (QR code). يتيح للمتبرعين من عمالها التسجيل بسرعة وسهولة، مما يضمن إدارة سلسة وفعالة للعملية. يظهر هذا التحديث التزام Ooredoo بدمج الرقمنة، مع مبادراتها التضامنية.

كما يؤكد هذا الالتزام المستمر من Ooredoo دورها كمؤسسة مواطنة، ملتزمة بتشجيع التبرع بالدم وتعزيز روح التضامن.كل عملية تبرع بالدم هي تذكير بأهمية هذه البادرة البسيطة. التي تسهم في إنقاذ الأرواح ودعم نظام الرعاية الصحية الوطنية.