Ooredoo تنظم عملية Iftar Box لتوزيع وجبات ساخنة للصائمين

أطلقت Ooredoo بالشراكة مع جمعية “وين نلقى” عملية توزيع علبإفطار لصالح الصائمين والمحتاجين.

تهدف عملية Iftar Box، والتي ستمتد طيلة شهر رمضان، إلى توزيع وجبات افطار يومياً على الصائمين والمحتاجين. على مستوى مطعم Ooredoo بأولاد فايت، حيث يلتزم متطوعو Ooredoo وجمعية “وين نلقى” بتقديم وجبات ساخنة مجهزة وكاملة.

من جهة أخرى، يتم يوميا إعداد علب تحتوي على الاغذية الأساسية للإفطار في إطار العملية التضامنية التكميلية. “كسر صياميك” المخصصة للصائمين على مستوى مصالح الاستعجالات في بعض المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة.

مجسدة لقيم التعاون والتضامن التي يتميز بها هذا الشهر الفضيل، شهدت عمليةيوم الأربعاء مشاركة. رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بنبراهم، رئيس جمعية “وين نلقى” كريم إيباشيرين، والمدير العام لمؤسسة Ooredoo الجزائر روني طعمه، الذين ضموا جهودهم لجهود المتطوعين لإعداد وتوزيع وجبات الطعام على المحتاجين.

وخضعت هذا العملية الى نظام صارم للنظافة والسلامة الغذائية لضمان وجبات للصائمين تطابق المعايير الصحية، حيث يتم تحضير الوجبات يوميًا من قبل جمعية وين نلقى قبل ان يتم نقلها فيما بعد إلى مطعمOoredoo.فور وصولها، يعمل متطوعو Ooredoo وأعضاء جمعية وين نلقى بشكل وثيق في إعدادوتحضير علب الافطار وتوزيع الوجبات الساخنة قبل الاذانلضمان حصول كل مستفيد على وجبته في الوقت المحدد.