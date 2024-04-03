Ooredoo تنظم ندوة ثقافية للصحفيين.. التكنولوجيا، الذكاء الإصطناعي والدّين

نظمت سهرة الإثنين ندوة ثقافية رمضانية على شرف الصحفيين لمعالجة موضوع أصلي و متميز و هو : “التكنولوجيا، الذكاء الإصطناعي والدين”. وذلك في إطار أنشطتها الموجهة للأسرة الإعلامية الجزائرية.

السهرة نشطها الدكتور علي كحلان، مستشار ومكوّن في مجال التحول الرقمي. وأمن المعلومات والذكاء الإصطناعي وكامل شكّاط مختص في مقارنة الأديان. منتج ومقدم برامج دينية، تعد تكملة لفعاليات نادي الصحافة في دورته الثامنة والسبعين. حيث عرفت هذه المحاضرة حضور عدد كبير من الصحفيين يمثلون مختلف الوسائل الإعلامية الجزائرية. بالإضافة كذلك إلى ضيوف الشرف من مختلف القطاعات. بما في ذلك الإتصال وتكنولوجيا الاعلام والإتصال والرقمنة.

إفتتحت هذه “القعدة” من طرف رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لـOoredoo. الذي أعلن عن الإطلاق المرتقب للطبعة الـ 17 من المسابقة الصحفية “نجمة الإعلام” 2024.

وفي عرضه بعنوان “أنوار رقمية: إستكشاف الإنسجام بين الإسلام والذكاء الاصطناعي”، تناول الدكتور علي كحلان العلاقة بين الذكاء الإصطناعي والإسلام. عارضا المساهمات التاريخية القيمة للحضارة الإسلامية في مجال العلوم والتكنولوجيا. الاعتبارات الأخلاقية والروحية للذكاء الاصطناعي في الإطار الإسلامي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الوعي والعلاقات الإنسانية. وإمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم التعاليم والممارسات الإسلامية.

اختتم الدكتور كحلان مداخلته بتثمين المبادئ الأخلاقية والروحية لمجتمعنا باستخدام التكنولوجيات، على غرار الذكاء الاصطناعي. لتحسين رفاهية الإنسان، والتي على الرغم من التقدم التكنولوجي، يظل الله مرشدنا الوحيد في بحثنا عن المعنى والغرض.

من جانبه، استهل كمال شكّاط عرضه بعنوان “الروحانية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” بتعريفات حول هذه المحاور. مستندا على منهج ديني وعلمي في آن واحد، ومرجعا أيضا إلى الباحثين الغربيين.

وارتكز على أسس إسلامية، أشاد السيد شكّاط بالإسهامات العظيمة للعالم الإسلامي في العلوم والتكنولوجيا، مع الاختراعات العبقرية لأبو العز الجزري، الذي يصفه بأب علم الروبوتات. والذي ابتكر أول الآلات الأوتوماتيكية والآلات البشرية الميكانيكية القابلة للبرمجة في القرن الثاني عشر.