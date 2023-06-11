Ooredoo تنظّف غابة “تامزقيدة” تحت شعار “بلادنا ديما نظيفة”

نظمت أمس “أريد” أمس عملية تنظيف بغابة “تامزقيدة” والفضاءات المحيطة ببحيرة “الضاية”. التي تقع على علوّ 1230 متر، التابعة لولاية المدية تحت شعار “بلادنا ديما نظيفة”.

تهدف هذه العملية البيئية التي نظمت بالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي وبمساهمة محافظة الغابات لولاية المدية. وبحضور رئيس دائرة المدية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تامزقيدة. إلى تحسيس المواطنين حول ضرورة حماية الغطاء النباتي. والتوعية بأهمية الحفاظ على الغابات بكل أنواعها وترسيخ “الثقافة الخضراء” لدى الأجيال الصاعدة. والمساهمة في الحد من مخاطر نشوب حرائق الغابات من خلال جمع النفايات القابلة للاحتراق.

بتجنّدهم المعهود في العمليات ذات المسؤولية المجتمعية للمؤسسة. شارك متطوعون من مؤسسىة” أريد” والجمعية الوطنية للعمل التطوعي مرتدين قفازات وحاملين أكياس بلاستيكية. في أجواء تسودها الفرحة، فيعملية التنظيف هذه مساهمين بذلك في حماية هذا الفضاء الطبيعي.

كما اختتمت هذه العملية الإيكولوجية المواطنة بنزهة للمشي على الأقدام وذلك للسماح للمطوعين المشاركين بالتمتع بالمناظر الخلابة للغابة. المطلة على بحيرة “الضاية” وذلك بهدف تشجيع السياحة البيئية في إحدى المناطق الرائعة التي تزخر بها الجزائر.

كما صرّح المدير العام بالنيابة لـ “اريد”، روني طعمه: “تعد حماية البيئة لدى “أريد” جزءا لا يتجزأ من مسؤوليتنا المجتمعية للمؤسسة. من خلال هذه العملية البيئية المواطنة، نهدف إلى إعطاء صورة بمقام الإرث الغابي المتنوع. وذلك من خلال تعزيز الحملات التحسيسية لدى الرأي العام لاسيما حول ضرورة الحفاظ على النظام البيئي الوطني. وترسيخ الثقافة الخضراء لدى الشباب. والحد بذلك من أسباب اندلاع الحرائق خصوصا في فصل الصيف. أود أن أجدد عن إرادة “أريد” والتزامها اللامشروط في دعم كل مبادرة التي من شأنها الحفاظ وتثمين الغابات الجزائرية.