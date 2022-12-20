Ooredoo تهدي شقة فاخرة لزبائنها

تمنح Ooredoo لزبائنها للدفع المسبق والدفع البعدي، فرصة للفوز بشقة الأحلام. وذلك بالمشاركة في لعبة أسئلة وأجوبة حول الثقافة العامة، باللغتين العربية والفرنسية، حيث الإجابة الصحيحة والسرعة مطلوبان لتكون الفائز المحظوظ.

للمشاركة في مسابقة DARIQuizﻟOoredoo، ما على الزبون سوى تعبئة رصيد 2000دج وأكثر أو اقتناء شريحة جديدة برصيد 2000دج.

وبمجرد إعادة التحميل أواقتناء الشريحة،يتلقى الزبون رسالة نصية قصيرة تدعوه للمشاركة في المسابقة بتشكيل الرمز : #523* .

للتذكير،نظمت Ooredoo في الفترة من 02 ماي إلى 31 جويلية 2022 مسابقة للفوز بمنزل رائع، والذي لقي نجاحا كبيرا لدى زبائنها.

من خلال مبادراتها المبتكرة، تواصلOoredoo وضع زبائنها في قلب اهتماماتها عبر مفاجآت وهدايا حصرية.