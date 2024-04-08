Ooredoo تهنئ الشعب الجزائري بمناسبة العيد

تتقدم Ooredoo، بأحرّ تهانيها وأفضل تمنياتها بالإزدهار والرُقي والسلم للشعب الجزائري، بمناسبة العيد، معربة عن فخرها بمقاسمته فرحة العيد.

وقال المدير العام لـOoredoo روني طعمه، في رسالة تهنئة بهذه المناسبة: “بمناسبة عيد الفطر المبارك. أتقدم باسمي وباسم جميع عمال Ooredoo بأحرّ وأصدق تمنياتنا وتهانينا بالصحة والهناء والازدهار للشعب الجزائري”.

وأضاف المدير العام: “ككل سنة، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، تؤكد Ooredoo. عن تضامنها مع الجزائريين من خلال إطلاق مبادرات خيرية وإنسانية خلال هذا الشهر الفضيل. كما اغتنم هذه الفرصة لأشكر زبائننا الكرام على ثقتهم في Ooredoo الجزائر التي تحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لتأسيسها”.

تجدر الإشارة إلى أن Ooredoo جسدت طوال الشهر الفضيل العديد من المبادرات الخيرية مع شركائها من الحركة الجمعوي. لاسيما المبادرة التي التزمت فيها Ooredoo بتخصيص 20 دج لصالح الهلال الأحمر الجزائري على كل تعبئة تساوي أو تزيد عن 2000 دج، لدعم عمليات تضامنية لصالح المحتاجين.

وكذا التجنّد بالتعاون مع مؤسسة “ناس الخير” خلال عملية خيرية لتوزيع وجبات ساخنة على الصائمين والمحتاجين طوال الشهر الفضيل. وإطلاق قافلة تضامنية بالشراكة مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي لتوزيع قفف رمضان على العائلات المحتاجة عبر عدة ولايات الوطن.

وتثبت Ooredoo التزامها النشط والمستمر داخل المجتمع الجزائري، من خلال تعزيز مكانتها كمؤسسة مواطنة.