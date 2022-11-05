Ooredoo توقع اتفاقية مع “Google Cloud”

أعلنت مجموعة Ooredoo أنها وقعت اتفاقية مع Google Cloud، للاستفادة من بوابة واجهة برمجة التطبيقات المركزية منApigee.

وتعد هذه الاتفاقية هي الأحدث ضمن سلسلة من الشراكات بين Ooredoo وكبريات شركات التكنولوجيا العالمية، والتي تهدف الشركة من خلالها إلى تعزيز أعمالها لمواكبة احتياجات المستقبل من خلال تحويل عملياتها الأساسية إلى خدمات اتصالات ذكية، وترقية تجارب عملائها عبر قطاعات الأفراد والشركات.

ومع منصة Apigee من Google Cloud، ستتمكن شركات مجموعةOoredoo، وفي جميع الأسواق التي تعمل بها، من دمج الشركاء الرقميين والتطبيقات العالمية بسهولة مع أنظمتها الداخلية من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات.

وبالتالي تقديم خدمات أسهل للزبائن وسيستفيد زبائنOoredoo من الشركات من إمكانية الوصول إلى بوابة واجهة برمجة التطبيقات والاستفادة منها لعملياتهم الخاصة.