Ooredoo توقع اتفاق شراكة مع الكشافة الاسلامية

نظمت Ooredoo،حفل توقيع اتفاقية شراكة مع الكشافة الاسلامية الجزائرية.من طرف القائد. العام عبد الرحمن حمزاوي والمدير العام لمؤسسة Ooredoo. الجزائر روني طعمه.

بموجب هذه الشراكة، تلتزم Ooredoo بدعم الكشافة الاسلامية الجزائرية في مهامها النبيلة لصالح المجتمع الجزائري. من خلال تجسيد ومرافقة العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية. وتنفيذ برنامج من الأعمال المشتركة. ذات المنفعة العامة في إطار التضامن الوطني.

حيث ستتكفل Ooredoo بتمويل المبادرات التعليمية والتكوينية من خلال تنظيم حملات تحسسية. وتوعوية بالسلامة المرورية. المشاركة في تنفيذ العديد. من المشاريع التضامنية. لفائدة الفئات المحتاجة من المجتمع.

بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، صرّح القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزاوي: “يشرفنا أن نُرسّم هذه الشراكة مع مؤسسة Ooredoo. شريكنا الوفي الذيتجمعنا معه شراكة تمتد لعدة سنوات. يُمثّل توقيع هذه الاتفاقية خطوةً إضافيةً نحوتجسيد مشاريع تضامنية لفائدة الفئات المحتاجة. من المجتمع عبر مختلف مناطق الوطن. نعرب عن امتناننا العميق. لمؤسسة Ooredoo على الثقة التي وضعتها في الكشافة الإسلامية الجزائرية.ونطمح الى تعزيز هذا التعاون. من خلال تجسيد مبادرات ملموسة على أرض الواقع، خدمة للصالح العام ولمجتمعنا”.

من جهته، صرّح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: “تفخر Ooredoo بتجديد التزامها تجاه الكشافة الإسلامية الجزائرية. شريكنا الرئيسي الذي تربطنا به علاقة تعاون متينة منذ عدة سنوات. من خلال توقيع هذه الاتفاقية. سننفذ معًا برنامجًا من المبادرات ذات المنفعة العامة لصالح المجتمع. مما يُسهم في تعزيز جهودنا المشتركة في إطار التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات”.

تجدر الإشارة إلى أن Ooredooوالكشافة الإسلامية الجزائرية أطلقتا في السنوات الماضية العديد من المبادرات الخيرية. والتضامنية لخدمة المجتمع على غرار إطلاق مبادرة “كسرصيامك” خلال شهر رمضان. تنظيم قافلة تضامنية لفائدة العائلات المتضررة من حرائق الغابات. وتوزيع لوازم مدرسية لدعم الشباب في دراستهم.وكذا تقديم الدعم خلال المخيم الكشفي العربي لسنتي 2018 و2025.

بصفتها مؤسسة مواطنة، تعمل Ooredoo على تثمين وتعزيز الاعمال التضامنية ذات الأثر الايجابي. وتؤكد التزامها الثابت بدعم المبادرات ذات المصلحة العامة داخل المجتمع الجزائري.