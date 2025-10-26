Ooredoo تَنْضمُّ إلى الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة

شاركت Ooredoo الجزائر في الحملة الوطنية الكبرى لغرس الأشجار، والتي نُظمت بمناسبة اليوم الوطني للشجرة، الذي يُحتفل به في 25 أكتوبر من كل سنة.

في إطار هذه الحملة واسعة النطاق، انضمّتOoredoo إلى هذه المبادرة الإيكولوجية المنظمة تحت رعاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بالتعاون مع المديرية العامة للغابات والتي تهدف إلى غرس مليون شجرة في غضون 24 ساعة عبر جميع مناطق الوطن.

بصفتها مؤسسة مواطنة صديقة للبيئة وملتزمة بمثل هذه المبادرات لبَت مؤسسة Ooredoo الجزائر. أيضا توصية وزارة البريد والمواصلات السّلكية واللاسلكية للمساهمة في هذه الحملة البيئية الوطنية. وذلك عبر تنظيم عملية لغرس الأشجار .

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه:”نشارك بكل فخر في هذه المبادرة الوطنية البيئية واسعة النطاق للتشجير التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،وتلبية لتوصية وزارة البريد والمواصلات السّلكية واللاسلكية. نحن متيقنون بأن مهمة الحفاظ على غاباتنا هي مسؤولية جماعية يجب أن نتحملها بعزم وتفاؤل. فمن خلال هذه المبادرة الوطنية، تلتزم Ooredoo، إلى جانب المؤسسات والمجتمع المدني بالعمل الملموس من أجل مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة”.