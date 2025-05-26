Ooredoo تُرافق الكشافة الإسلامية الجزائرية

أعلنت مؤسسة Ooredoo الجزائر عن مرافقتها لفعاليات الملتقى العربي لرواد الكشافة والمرشدات، الذي تحتضنه الجزائر في الفترة الممتدة من23 إلى 28 ماي 2025، تحت شعار: “حوار الأجيال… التزام يتجدّد”.

يندرج هذا الحدث العربي البارز في إطار مبادرة أطلقتها القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للرواد بالمنظمة الكشفية العربية، حيث يجتمع قادة ورواد العمل الكشفي من مختلف الدول العربية، في لقاءٍ يجسّد روح الأخوّة الكشفية ويعزّز قِيَم التبادل والتواصل الثقافي بين الأجيال.

ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم الندوة الكشفية العربية تحت عنوان: “دور الرواد في تعزيز القيم المشتركة وتنمية روح التطوع”. إلى جانب أنشطة ثقافية وسياحية تعرّف بالموروث الحضاري والتاريخي الجزائري. بهدف ترسيخ التواصل بين الأجيال، وتثمين أثر الرواد في ترقية العمل التطوعي وخدمة المجتمع.”

تفتخر Ooredoo بمرافقة هذا الموعد العربي المتميّز، تماشيًا مع رؤيتها القائمة على دعم المبادرات الهادفة. وتعزيز حضورها في قلب العمليات المجتمعية التي تصنع الفارق وتزرع الأثر الطيب. تعتبر مرافقة مؤسسة Ooredoo للكشافة الإسلامية الجزائرية في هذا الملتقى امتدادًا لرسالة المؤسسة في دعم رواد الكشافة. ومساندة الحركات الشبابية التي تسعى إلى بناء جسور التواصل، ونشر قِيم المواطنة الفاعلة، والعمل الجماعي.