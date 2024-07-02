Ooredoo تُرافق المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل

رافقت Ooredoo المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل التي نظمتها مؤسسة “بريد الجزائر” تحت موضوع “أكتب رسالة موجهة للأجيال القادمة حول العالم الذي تود أن يرثوه”.

وأشرف على المسابقة، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.

وعرف حفل الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل حضور كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة والمفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

كما عرف مشاركة أكثر من 50 طفلا، تتراوح أعمارهم ما بين 8 و12 سنة. حيث تمت مكافأة اثنتي عشرة فائزا وذلك عرفانا بمواهبهم وابتكارهم.

وتندرج الطبعة الحالية للمسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل ضمن التحضير لمشاركة الجزائر في النسخة الـ 53 من المسابقة الدولية لكتابة الرسائل الخاصة بالأطفال. التي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي، حيث ستمثلها في هذا الإطار الفائز بالمرتبة الأولى وطنيا.

تجدر الإشارةرإلى أن هذه المنافسة تساهم في ترقية كفاءات الأطفال في فن كتابة الرسائل وتسلط الضوء عن دورها الاجتماعي والتربوي.

وتؤكد Ooredoo، من خلال مرافقتها لهذه المنافسة، مرة أخرى عن إرادتها في تشجيع المواهب الجزائرية الشابة.