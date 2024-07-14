Ooredoo تُرافق جامعة الجزائر 3 في احتفاليات تسليم الشهادات

رافقت Ooredoo جامعة الجزائر 3- إبراهيم سلطان شيبوط الاحتفاليات التي تم تنظيمها بكلية علوم الإعلام والاتصال، ببن عكنون، على شرف الطلبة المتفوقين الأوائل في دفعاتهم.

وحسب بيان للمؤسسة، شاركت Ooredoo في حفل تخرج الدفعات لجامعة الجزائر 3. حيث كرمت خلالها الطلبة الاوائل في مختلف التخصصات.

وتميزت الاحتفالية بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأساتذة وباحثين بجامعة الجزائر3.بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة Ooredoo.

أين عرضت الجامعة حصيلة تتضمن أهم الأحداث والإنجازات المحققة خلال السنة الجامعية 2023/2024.

وخلال الحفل، تم تكريم نخبة من الطلبة المتفوقين، ضمت طلابًا من ذوي الهمم وطلابًا أجانب نالوا شرف التفوق بامتياز في دراساتهم الجامعية.

للتذكير، رافقت Ooredoo كذلك المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية خلال حفل نُظِّم مؤخرا على شرف الطلبة المتفوقين في دفعاتهم وفي مختلف التخصصات. وكذا المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام.

وتؤكد Ooredoo، بحضورها ودعمها لهذا الحدث البيداغوجي، على إرادتها في مرافقة الطلبة الجزائريين طوال مسارهم الأكاديمي. من خلال وضع خبراتها التكنولوجية تحت تصرفهم.